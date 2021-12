Da Redação

Criança é flagrada pendurada em janela de edifício

Um vídeo postado numa rede social mostra moradores de um condomínio em desespero, ao ver um garoto pendurado na janela de um apartamento em Niterói, Rio de Janeiro.

A criança se segura com as mãos na moldura do vidro enquanto anda pelo parapeito.

"O garotinho está na janela, moça. O filho da senhora está na janela. Vai para o quarto, gente. Misericórdia", grita uma pessoa que está num apartamento em frente e grava a cena.

Logo depois, três pessoas que estavam na varanda do apartamento entram correndo e uma delas abre a janela e consegue pegar a criança.

As imagens foram postadas no perfil "Portal Niterói".

De acordo com o relato que acompanha o vídeo, ele foi feito nesta terça-feira, em Icaraí, Niterói, município da Região Metropolitana do Rio.

Alguns internautas reagiram à cena:

"Graças a Deus terminou tudo bem. Aguenta coração".

"Ainda bem que tinha tela de proteção!"

Informações do Jornal O Globo