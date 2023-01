Criança é flagrada com arma de fogo; pai é preso por negligência

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Investigações foram conduzidas e a polícia conseguiu encontrar a pistola

Vizinhos acionaram a polícia após verem que uma criança estava brincando com uma arma de fogo. O pai do menino, de 45 anos, foi preso por negligência. O caso, que deixou os moradores da região aterrorizados pela falta de cuidado com a criança, aconteceu em Indiana, nos Estados Unidos.

continua após publicidade .

De acordo com informações, quando as autoridades locais chegaram na residência, o homem identificado como Shane Osborne, negou a situação envolvendo seu filho. Os vizinhos, no entanto, haviam feito registros do pequeno com a arma nas mãos.

LEIA MAIS: Criança de 6 anos é presa após atentado em escola dos Estados Unidos

continua após publicidade .

“Chegamos muito perto de uma tragédia horrível”, disse Robert Mercuri, do Departamento de Polícia de Beech Grove. "Se houvesse uma bala lá dentro, podemos apenas imaginar a tristeza de que todos estaríamos falando agora”, acrescentou.

Investigações foram conduzidas e a polícia conseguiu encontrar a pistola que a criança teve contato.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News