Criança é encontrada sozinha em casa suja e cheia de drogas

Denúncias anônimas, feitas à Polícia Militar (PM), informavam que uma criança, de 4 anos, estava abandonada em uma residência, em São Paulo. Os agentes de segurança foram até o local, que estava suja e cheia de entorpecentes, e encontraram a vítima.

Segundo a PM, vizinhos passaram o dia todo ouvindo uma criança chorando no imóvel. Por conta disto, as autoridades foram chamadas.

Os policiais arrombaram a porta e avistaram a vítima sentada no chão. Ela estava sozinha e com fome. Não havia nada no interior da casa, além da criança e drogas espalhas por todos os cômodos.

Um casal chegou e alegou ser responsável pela criança e pelas drogas, além do mais, os dois tentaram subornar os agentes com uma quantia de R$ 2 mil. Ambos foram encaminhados à delegacia onde estão à disposição da Justiça.

A criança está sob os cuidados do Conselho Tutelar.