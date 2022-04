Da Redação

Criança é encontrada morta e sem roupa após ser agredida

Uma criança, de 5 anos, foi encontrada morta nesta quinta-feira (17), em Marabá, Pará. De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), que está à frente do caso, duas crianças, de 9 e 11 anos, e um adolescente, de 13, agrediram a vítima e a jogaram em um rio.

Ainda conforme a PC, o menino, que foi vítima da agressão, estava sem roupa quando foi encontrado. Os policiais suspeitam que o garoto tenha morrido afogado, já que não sabia nadar.

O menino, identificado como Júlio Henrique Brito Miranda, desapareceu na quarta-feira (16) depois de ter saído para brincar com colegas.

Segundo a polícia, os garotos de 9, 11 e 13 anos confessaram que teriam batido na criança menor, tirado a roupa dela e a jogado em um rio próximo ao local após um desentendimento entre eles.



Como a vítima foi encontrada nua, o corpo deve passar por exames sexológicos, segundo a polícia. Os menores suspeitos de envolvimento na morte negam que tenha havido violência sexual.

Os dois meninos de 9 e 11 anos foram levados ao Conselho Tutelar, que acompanha o caso. Já o adolescente de 13 anos foi apreendido por infração análoga a assassinato. O conselho tutelar e a polícia não revelaram outros detalhes sobre o caso.

