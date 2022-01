Da Redação

Uma apreensão inusitada foi registrada no último sábado (1º) pela Polícia Militar (PM) de Itapoá, Santa Catarina. Os agentes de segurança guincharam um carrinho infantil que transitava pelas ruas do município. De acordo com as informações do g1, o veículo é de uma criança de 7 anos. A família da menina mora no Paraná, mas estavam no litoral catarinense parar passar o réveillon.

A menina e o pai dela estavam no brinquedo no momento da abordagem policial. De acordo com a mãe da garota, o pai estava conduzindo o automóvel.

Segundo a PM, a família havia recebido orientações de não transitar com o carro infantil pelas ruas. Ainda, conforme a polícia, o carro infantil foi guinchado "por não oferecer condições de segurança, não possuir documentação necessária e por ser 'dirigido' por pessoa não habilitada".

A polícia também informou que era a criança quem conduzia o carrinho no momento da abordagem e disse que o pai da menina vai responder criminalmente "por entregar o veículo a condutor não habilitado e menor de idade".

Simone, mãe da criança, disse que seu marido, pai da menina, recebeu uma multa e teve a habilitação suspensa.

"Simplesmente ele [o policial militar] parou a gente e já foi chamando o guincho. Eu fui mostrar a nota fiscal e ele não quis ver", disse a Simone.

Pelas redes sociais, a família da garota publicou imagens do passeio e do momento em que o carrinho motorizado é guinchado. Veja:

Criança é abordada pela PM e tem carrinho infantil guinchado - Vídeo por: tnonline

As informações são do g1.