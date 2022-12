Criança diverte internet ao confundir repórter da Globo: 'É do SBT?'

Da Redação

Fernanda Elnour fazia uma reportagem sobre o Natal Solidário, organizado pelo Mercadão Municipal de São Paulo

A repórter Fernanda Elnour, do SP1, da Globo, vivenciou uma verdadeira "saia justa" na edição desta quarta-feira (21), mas o momento vem rendendo boas risadas na internet. Isso porque a jornalista foi abordada por uma criança que quis saber: "Você é do SBT?". Assista no final da matéria.

Fernanda fazia uma reportagem sobre o Natal Solidário, organizado pelo Mercadão Municipal de São Paulo, quando questionou uma das crianças que estavam aproveitando as delícias do evento. A menino, no entanto, interrompeu a entrevista para fazer a fatídica pergunta.

O momento poderia ter transcorrido como qualquer outro, mas rapidamente Elnour corrigiu: “do SP1” e continuou a entrevista com outra criança. A rápida correção, e muito bem enfatizada, fez com que os internautas tornassem o vídeo um dos assuntos mais comentados do Twitter.

“O pequeno perguntando pra repórter do SP1 se ela era do SBT foi o máximo”, comentou um internauta. “Não se faz matéria ao vivo com crianças. Vocês acabaram de descobrir o motivo. Elas são imprevisíveis. E ser chamado de SBT é uma ofensa”, pontuou outro, aos risos.

Por fim, com muito jogo de cintura, a repórter finalizou a entrevista sem citar a confusão: "O pessoal está curtindo bastante por aqui”, comentou ela.

Assista:





Fonte: Informações Metrópoles.

