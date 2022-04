Da Redação

Criança de um ano morre após ser picada por escorpião

Uma criança, de apenas um ano de idade, morreu depois de ser picada por um escorpião na tarde do último domingo (17), em Birigui, São Paulo. A vítima foi identificada como Lara Vitória Carvalho de Oliveira.

De acordo com as informações da TV TEM, Lara deu entrada no pronto-socorro em estado grave após ser picada nas coxas.

O avô da menina informou que ela estava no colo da mãe e começou a chorar imediatamente assim que foi colocada em um tapete. O irmão de Lara, que tem 12 anos, viu o escorpião na perna da garota e matou o animal peçonhento.

A Organização Social de Saúde disse que Lara recebeu toda a assistência médica emergencial na pediatria e chegou a receber o soro antiescorpiônico.

Na sequência, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Araçatuba, também em São Paulo, porém, a criança não resistiu.