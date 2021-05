Criança de três anos morre após sofrer descarga elétrica

Continua após publicidade

Na tarde do último sábado (08), uma menina, identificada como Pâmela Nicole Alves Vieira, de 3 anos, morreu depois de sofrer um choque elétrico em uma residência, em Várzea Alegre, no Ceará.

De acordo com os familiares, a menina estava em casa com a mãe e dois irmãos. Enquanto a mãe colocava o filho mais novo para dormir em um quarto, Pâmela ficou brincando com a irmã mais velha. Na sequência, a mãe foi retirar a roupa do varal e quando entrou novamente na residência encontrou a filha caída no chão.

O socorro foi chamado e levaram a criança para o Hospital São Raimundo, porém ela não resistiu a descarga elétrica. Conforme a família, a suspeita é que menina tenha sofrido um choque ao tocar em uma extensão ou tomada do imóvel.

A Polícia Civil (PC) está investigando o caso.