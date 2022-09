Criança de três anos morre após engolir bolinha de gude em SP

Da Redação

O menino foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Santo Amaro

Uma criança, de apenas três anos, morreu após engolir uma bolinha de gude no município de Guarujá, no Litoral de São Paulo. O menino ficou internado por 12 dias, mas não resistiu e acabou falecendo, conforme informações apuradas pela reportagem do g1 nesta terça-feira (27).

De acordo com a polícia, a mãe da criança afirmou que ele sofreu um acidente doméstico ao engolir a bolinha de gude, enquanto brincava na casa da família. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Sede de Guarujá.

O menino foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Santo Amaro, onde ficou internado. Por conta das complicações causadas durante o acidente, o menino não resistiu.

Segundo a polícia, foi instaurado um inquérito para investigação do caso. A família da criança e pessoas que estavam no local serão ouvidas pelas autoridades e os policias aguardam o laudo do Instituto Médico Legal (IML).





Fonte: Informações do g1.

