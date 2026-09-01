Criança de quase dois anos morre após se afogar em balde de 20 litros
Vítima foi levada a uma unidade de saúde mas não resistiu
Um bebê de 1 ano e 11 meses morreu afogado após cair em um balde com água na manhã desta segunda-feira (31), em Acari, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte. A criança, identificada como Thalison Israel Figueredo Lopes, foi encontrada inconsciente pela mãe dentro do recipiente, na residência da família, apenas quatro dias antes de completar dois anos de idade, aniversário que seria celebrado nesta sexta-feira (4).
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Após encontrar o filho, a mãe o levou imediatamente à Unidade Básica de Saúde (UBS) I, no bairro Petrópolis, por volta das 9h. Ela relatou aos profissionais de saúde que havia acabado de localizar a criança no balde, que, segundo informações preliminares, tinha capacidade para cerca de 20 litros. Equipes da UBS e do pronto-socorro municipal realizaram diversas manobras de reanimação cardiorrespiratória na tentativa de salvar o menino, mas o óbito acabou sendo confirmado na própria unidade.
Com a constatação da morte, o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para a realização de exames. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte isolou a residência da família para permitir o trabalho dos peritos do Instituto de Polícia Científica. Um inquérito vai apurar como a criança teve acesso ao balde e as circunstâncias exatas que antecederam o acidente.
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O caso trágico ressalta o alerta médico sobre os perigos do afogamento infantil em ambientes domésticos. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) orienta que pais e responsáveis mantenham recipientes como baldes, bacias e banheiras sempre vazios após o uso, ou guardados em locais que não possam ser alcançados por crianças pequenas, visto que poucos centímetros de água são suficientes para causar acidentes fatais.