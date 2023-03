Criança de apenas 4 anos é morta a facadas pela madrasta, de 14

Da Redação

O crime ocorreu na última sexta-feira (24)

Um crime brutal deixou os moradores de Nova Ubiratã, no Mato Grosso, assustados. Uma criança, de apenas 4 anos, foi morta a facadas pela própria madrasta, de 14, na última sexta-feira (24). Em conversa com as autoridades, a adolescente confessou ter matado o enteado, identificado como Jefferson Miguel Mann de Almeida, porém, não falou o motivo.

A Polícia Civil (PC), que apura o caso, informou que a jovem apresentou três versões sobre a morte do menino, enquanto era levada para a delegacia. Antes de admitir o crime, ela afirmou que um homem tentou cometer violência sexual contra ela e matou o menino. Depois, disse que Jefferson teria cometido suicídio e, ao ser questionada novamente, confessou o crime e contou que matou a criança por ela ser "muito arteira".

A autora das facadas alegou que "a criança estava brincando e depois começou a bagunçar, gritar e ela acabou 'perdendo a cabeça' e a esfaqueou".

“A investigação não pode ser guiada apenas pelo depoimento da adolescente. Por isso, a Polícia Civil está fazendo diligências para apurar todos os fatos, como ocorreram, enfim, a dinâmica do crime que vitimou essa criança para chegar ao completo esclarecimento do homicídio”, afirmou o delegado responsável pela investigação, Bruno França.

A adolescente foi autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para encaminhar o menino ao hospital, porém, quando estava a caminho da unidade de saúde, acabou falecendo.



O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A polícia informou também que Jefferson morava com pai. O homem é separado da mãe biológica e tinha a guarda do garoto. Ele não foi localizado até o momento.

“A criança morava com o pai, mas nesse período que ele estava para a fazenda, ela ficava com a avó paterna, mas, nesse momento do fato, estava aos cuidados da menor”.

