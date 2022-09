Criança de 9 anos fica presa pelos cabelos em brinquedo de shopping

Da Redação

A criança ficou cerca de 10 minutos com os cabelos presos, até a chegada dos socorristas

Uma menina de nove anos perdeu parte do cabelo após ficar presa em um brinquedo do Shopping Recife, localizado no bairro Boa Viagem, na capital pernambucana. A criança teve os fios sugados por um exaustor da piscina de bolinhas, em uma atração que reúne também tobogãs, escorregadores e um pula-pula. O caso foi registrado na noite deste domingo (25).

Tallita Assunção, tia da menina ferida, relatou que o equipamento estava instalado por baixo das bolinhas onde as crianças brincavam e que, em determinado momento, a sobrinha acabou com as pontas dos cabelos presas ao fundo do brinquedo. Conforme a familiar, ela passou cerca de 10 minutos com os fios presos ao exaustor.

A avó da criança, que a acompanhava no passeio, teria pedido ajuda aos funcionários que operavam a atração, mas, de acordo com informações, acabou sendo a responsável por tentar socorrer a neta enquanto aguardava a chegada dos bombeiros.

“Esse brinquedo, por mais inocente que pareça ser, é um perigo para as crianças. Como podem ver, existem cabelos presos no exaustor. Pois bem, meus caros, esses cabelos são da minha sobrinha. (…) Minha sobrinha passou cerca de 10 minutos sendo puxada por esse exaustor”, detalhou Tallita.

“O cabelo dela é enorme, imagina se fosse curto e sem espaço para segurar e fazer força contrária? Teria arrancado o couro cabeludo dela”, completou a tia, ao postar uma foto em que é possível ver os cabelos da criança, cortados pelos socorristas, ainda presos ao exaustor.

Repercussão

Tallita, ao ser procurada pela equipe de reportagem da Banda B, afirmou que a sobrinha está "afetada psicologicamente" e reclama de dores no couro cabeludo, que está inchado. Ela e a avó paterna, que teve um mal-estar após a situação, tiveram que ser levadas ao hospital, mas já foram liberadas.

A tia informou, ainda, que os responsáveis pelo brinquedo prometeram entrar em contato com a família nesta segunda-feira (26), mas, até o início da manhã, não havia um retorno. Os familiares da vítima afirmam que estão em contato com um advogado e pretendem registrar um Boletim de Ocorrência sobre o caso.

Em nota, o Shopping Recife informou que “está acompanhando o caso junto à empresa responsável pela atração” e que, ao ser notificada sobre o acidente, acionou a equipe de bombeiros do próprio estabelecimento para prestar os primeiros socorros à criança.

“O centro de compras informa ainda que será realizada uma reavaliação de todas as questões técnicas do brinquedo”, concluiu a nota, sem dar nenhuma informação sobre uma possível interdição da atração.





Fonte: Informações da Banda B.

