Da Redação

Criança de 9 anos é única sobrevivente de naufrágio em SC

Um menino de 9 anos foi o único sobrevivente em um naufrágio que aconteceu na última segunda-feira (11), no rio Imaruí, em Santa Catarina. Conforma as informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam na embarcação, incluindo a criança, quando o acidente aconteceu. Os outros dois seriam a mãe do garoto, de 28 anos, e um amigo dela, de 31.

Ainda segundo os bombeiros, a canoa virou durante uma manobra e, por conta disto, os três tripulantes caíram na água. A criança conseguiu chegar até a margem e pediu ajuda para salvar a mãe e o amigo dela. Ambos desapareceram no rio.

Dois mergulhadores e um comandante iniciaram as buscas aquáticas no mesmo dia, até o anoitecer. Às 20h de segunda, os trabalhos foram encerrados. Os corpos foram localizados entre a madrugada e a manhã desta terça-feira (12), por pescadores e mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar. O homem foi encontrado a 50 metros do local onde a embarcação virou.

O rio, segundo os bombeiros, possui em torno de 50 metros de largura e 6 metros de profundidade. A correnteza é fraca.

Com informações; G1.