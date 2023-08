Criança de 9 anos é flagrada dirigindo carro após idoso passar mal

Siga o TNOnline no Google News

Uma criança de nove anos de idade, foi flagrada conduzindo um carro na tarde deste domingo (20). O motivo foi porque um idoso de 68 anos pediu para que ele dirigisse o veículo após sentir dor de cabeça, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

O caso aconteceu na SC-144, em São Joaquim, na Serra de Santa Catarina, por volta das 15h30, durante uma fiscalização da PMRv.

Conforme informações, o menino foi encontrado sentado na ponta do banco e com o pescoço esticado, para tentar visualizar a rodovia. O veículo tinha câmbio automático.

O homem relatou que a criança era filho de um sobrinho e pediu que ele dirigisse devido as dores que estava sentindo. O Conselho Tutelar foi acionado e notificou a família da criança a respeito do carro.

Ainda de acordo com a PMRv, o dono do veículo não foi encontrado, por esse motivo, ele foi liberado ao passageiro, que alegou não sentir mais dores no momento.

