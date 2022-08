Criança de 8 anos mata cunhado com tiro acidental, em SP

Da Redação

O caso ocorreu nessa segunda-feira (8), em Jacareí

Um tiro acidental resultou na morte de um homem, de 27 anos, em Jacareí, município da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, em São Paulo. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

De acordo com a corporação, a vítima sofreu um disparo de arma de fogo, efetuado pelo cunhado, que tem 8 anos, na tarde dessa segunda-feira (8). O homem foi de carro à escola onde o garoto estudava para buscá-lo. Ele também pegou seu filho, de 5 anos, que estuda na mesma instituição.

Conforme a PM, havia uma arma no banco de trás do veículo. As crianças entraram no automóvel e o menino mais velho acabou fazendo o disparo acidental.

O proprietário da arma tinha licença de colecionador, atirador esportivo e/ou caçadores, os chamados CACs e o revólver estava com a documentação em dia.

A Polícia Militar foi acionada e às 20h10 o local estava isolado para o trabalho da perícia.



