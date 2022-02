Da Redação

Criança de 8 anos atacada por tubarão tem perna amputada

A criança de 8 anos que foi atacada por um tubarão no arquipélago de Fernando de Noronha (PE), na manhã de sexta-feira (28), teve a perna direita amputada. Conforme o boletim médico divulgado nesta terça (1) pelo Real Hospital Português, em Recife (PE), a menina, chamada Nicole, teve “amputação traumática em membro inferior, na altura da coxa direita e foi submetida a intervenção imediata por equipe de vasculares, ortopedista, anestesista e cirurgião pediátrico”.

Nicole se encontra internada na UTI Pediátrica, onde segue em tratamento, sem previsão de alta. Natural de São Paulo, a criança foi vítima de um ataque de tubarão na Baía do Sueste, área do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha.

De acordo com a Administração de Noronha, ela foi mordida na perna direita e socorrida com a ajuda de técnicos do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal que administra o parque. Em seguida, foi levada até o hospital São Lucas, onde deu entrada em estado grave.

“Foram realizados todos os procedimentos necessários, incluindo transfusão sanguínea, para garantir a estabilidade da paciente, que foi transferida por salvamento aéreo para um hospital particular do Recife”, destacou a administração, em nota.

Com informações do Metrópoles.