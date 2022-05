Criança de 7 anos é abusada e degolada pelo padrasto em SC

Da Redação

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o indivíduo foge a pé após cometer o crime

Um crime brutal foi registrado pelas autoridades, na noite dessa segunda-feira (30), em Itajaí, Santa Catarina. Um homem, de 41 anos, abusou sexualmente da enteada, de 7 anos, e a matou degolada logo após cometer o crime, de acordo com as informações da Polícia Militar (PM).

Ainda conforme a polícia, depois de assassinar a criança, o padrasto confrontou agentes da Guarda Municipal de Itajaí (GMI) e acabou morrendo. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o indivíduo foge a pé após cometer o crime. Veja:

Ele se escondeu em uma área de mata e, pouco tempo depois, foi encontrado pelos agentes da GMI. Ele morreu ao confrontar as autoridades, porém, não há informações de como a ação ocorreu.

Segundo as informações iniciais do 1º Batalhão da PM em Itajaí, o criminoso não aceitou o fim do relacionamento com a mãe da garota, de 39 anos, e, por conta disso, cometeu os crimes. O indivíduo teria cortado também os dedos do outro filho da mulher, de 16 anos.

Os profissionais de saúde de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) confirmaram que a menina foi estuprada e depois degolada. Uma faca de açougueiro que teria sido usada nos crimes foi apreendida. Câmeras de segurança flagraram o suspeito deixando a casa da ex-companheira.

Ainda de acordo com a PM, o autor seria servidor público da prefeitura de Itajaí. Ele possuía registro de ocorrência contra da menina de 7 anos e do adolescente por ameaça.