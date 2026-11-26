Quatro pessoas foram baleadas no Complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira, 25. A ação tinha como alvo o traficante "Macumbinha", liderança do Comando Vermelho.

Caio Pacheco, de 6 anos, está internado em estado grave no Hospital Municipal Salgado Filho, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O barbeiro Marcelo de Souza Ferreira, de 25 anos, também está no Salgado Filho, em estado gravíssimo. Vitória Vivian de Almeida, de 22 anos, grávida de quatro meses, foi atingida no pé e está estável no Hospital Municipal Miguel Couto. A idosa Mariza Pinheiro da Silva já recebeu alta.

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Moradores relataram intensa troca de tiros. Segundo os relatos, também teria havido disparos a partir de helicópteros.

A Polícia Civil diz que agentes da 26ª DP (Todos os Santos), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), faziam trabalho de inteligência e monitoramento no entorno do complexo, quando foram atacados.

Em nota, o governo do Rio manifestou "solidariedade às quatro vítimas atingidas por tiros no Complexo do Lins e indignação diante desse ataque covarde e inaceitável".

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"De acordo com a Polícia Civil, os policiais faziam um levantamento de dados de inteligência quando foram atacados a tiros por criminosos. A apuração já apontou que os agentes não estavam na mesma rua onde as vítimas foram atingidas e que não houve confronto. As armas das equipes foram recolhidas para perícia", diz o governo.