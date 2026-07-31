Criança de 6 anos fica em estado grave após naufrágio de lancha

Uma menina de 6 anos está internada em estado grave após o naufrágio de uma lancha que transportava 12 pessoas durante uma forte ventania em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A criança sofreu um afogamento severo, foi resgatada em estado crítico e permanece sedada e intubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Litoral Norte, localizado na cidade vizinha de Caraguatatuba.

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O acidente ocorreu nas proximidades da Praia de Itamambuca, por volta das 16h30 de quarta-feira (29). O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) foi acionado para prestar socorro às vítimas que ficaram à deriva em alto-mar. Antes da chegada do resgate oficial, dois barqueiros locais que navegavam pela área avistaram a embarcação afundando e conseguiram retirar todos os ocupantes da água, evitando um número maior de fatalidades.

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Na sequência, os bombeiros prestaram atendimento pré-hospitalar a sete das 12 vítimas, sendo quatro crianças e três adultos. A menina de 6 anos apresentou o quadro mais delicado por ter aspirado grande quantidade de água e precisou ser estabilizada no local antes de ser transportada por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu. Os demais passageiros sofreram apenas ferimentos leves e exaustão física, recebendo cuidados na praia. A ventania intensa registrada na região é apontada como a causa primária do naufrágio, cujas circunstâncias exatas ainda serão apuradas pelas autoridades.