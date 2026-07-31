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SÃO PAULO

Criança de 6 anos fica em estado grave após naufrágio de lancha

Barqueiros que passavam pela região resgataram os 12 ocupantes da água antes da chegada dos bombeiros

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 15:37:12 Editado em 31.07.2026, 15:37:06
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Criança de 6 anos fica em estado grave após naufrágio de lancha
Autor Foto: Reprodução

Uma menina de 6 anos está internada em estado grave após o naufrágio de uma lancha que transportava 12 pessoas durante uma forte ventania em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A criança sofreu um afogamento severo, foi resgatada em estado crítico e permanece sedada e intubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Litoral Norte, localizado na cidade vizinha de Caraguatatuba.

- leia mais: Após morte de fotógrafa no PR, bombeiros alertam para riscos em trilhas, cachoeiras e rios

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O acidente ocorreu nas proximidades da Praia de Itamambuca, por volta das 16h30 de quarta-feira (29). O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) foi acionado para prestar socorro às vítimas que ficaram à deriva em alto-mar. Antes da chegada do resgate oficial, dois barqueiros locais que navegavam pela área avistaram a embarcação afundando e conseguiram retirar todos os ocupantes da água, evitando um número maior de fatalidades.

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Na sequência, os bombeiros prestaram atendimento pré-hospitalar a sete das 12 vítimas, sendo quatro crianças e três adultos. A menina de 6 anos apresentou o quadro mais delicado por ter aspirado grande quantidade de água e precisou ser estabilizada no local antes de ser transportada por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu. Os demais passageiros sofreram apenas ferimentos leves e exaustão física, recebendo cuidados na praia. A ventania intensa registrada na região é apontada como a causa primária do naufrágio, cujas circunstâncias exatas ainda serão apuradas pelas autoridades.

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acidente marítimo afogamento condições climáticas naufrágio resgate de vítimas Ubatuba
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