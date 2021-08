Da Redação

Criança de 6 anos era torturada pela mãe e o padrasto

Uma mulher, de 28 anos e o parceiro, de 24 anos, foram presos nesta quarta-feira (18), suspeitos de torturar e agredir uma criança de 6 anos, no Rio Grande do Sul.

continua após publicidade .

A Polícia Civil obteve imagens chocantes da criança amarrada à cama e mensagens em que a mulher ameaça abandonar o filho em uma Unidade de Pronto Socorro. “Vou levar ele no hospital e dizer que está mal, com diarreia e vômito. Aí ele vai ficar para fazer soro, vou dizer que vou na rua comprar algo para comer e vou abandonar ele lá”, escreveu a mãe.

fonte: Divulgação Polícia Civil

continua após publicidade .

Ela também afirma que quase o matou, em uma ocasião. “Eu tenho muita força quando eu fico com raiva”, disse.

Em depoimento, o casal afirmou que o motivo das agressões seria um suposto mau comportamento do garoto que atrapalhava o relacionamento. Aos agentes, o menino contou que teve as mãos queimadas no fogão e que era amarrado à cama por horas, sem poder ir ao banheiro.

O casal estava junto há três meses, momento em que as agressões começaram.

continua após publicidade .

O Conselho Tutelar passou a investigar o caso após uma denúncia. “A criança corria risco de morte. As pessoas devem denunciar para que outras crianças sejam retiradas de situações terríveis como essa. É algo terrível”, diz o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana de Canoas, delegado Mario Souza.

Após o depoimento, a criança foi enviada para a casa de familiares.

Com informações: Metrópoles