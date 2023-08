Criança de 6 anos é internada com sinais de estrangulamento e mordidas

Um homem é investigado por espancar o enteado de apenas 6 anos de idade, no Parque das Palmeiras, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, as agressões ocorreram na terça-feira (15) e a criança está internada no Hospital da Posse com sinais de estrangulamento e ferimentos causados por mordidas.

A vítima foi encontrada desacordada por uma tia, no banheiro de casa. A família acusa o namorado da mãe pelas agressões e diz que a irmã caçula viu tudo e avisou a uma vizinha. “Ele estava no banheiro em posição fetal, sem a roupa de escola, só de cueca pela metade”.

A 58ª DP (Posse) investiga o caso. “Nesse crime, o principal suspeito é o namorado da mãe da criança. Todas as perícias foram feitas, e estamos ouvindo testemunhas”, disse o delegado José Salomão Omena, titular da distrital.

Conforme os parentes da criança, o homem havia dormido com a mãe da criança de segunda (14) para terça e foi para a casa dele quando a namorada saiu para trabalhar. Pouco antes das 11h, porém, de acordo com a família, o suspeito voltou e agrediu a criança. Imagens gravadas por câmeras de segurança comprovam que ele retornou para a residência da namorada.



