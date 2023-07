Criança de 6 anos é encontrada morta com tiro na cabeça dentro de casa

Siga o TNOnline no Google News

Equipes da Polícia Militar (PM) foram chamadas para atender uma tragédia em uma residência de Palhoça, na Grande Florianópolis, Santa Catarina. De acordo com a corporação, uma criança de seis anos foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro do imóvel.

Inclusive, o principal suspeito de ter cometido o crime, o pai da vítima, também estava morto. O fato foi registrado na quinta-feira (6).

A PM informou que os dois estavam desaparecidos desde quarta-feira (5). Como não tinham notícias, os parentes entraram em contato com as autoridades e indicaram um local em que o homem e a criança poderiam estar.

Militares comparecem à Avenida Beira Mar, no bairro Pinheira, endereço indicado pelos familiares, e encontraram os dois. A polícia trabalha com a hipótese de que o pai cometeu suicídio após disparar contra a criança.

Aos militares, familiares afirmaram que o autor do crime sofria de transtornos psicológicos. Não foram informados, inicialmente, detalhes sobre a mãe da criança.



Com informações do G1.

