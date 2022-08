Criança de 5 anos usada como 'escudo humano' morre com tiro na cabeça

Da Redação

O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (19), no Bairro Evelina Nour II, em Catalão (GO)

Morreu nesta segunda-feira (22), Ana Clara Magioto Gonçalves, de 5 anos, em um hospital da capital goiana, após ser baleada na cabeça durante uma invasão de criminosos à casa onde ela morava. Segundo a polícia, a criança foi utilizada como escudo humano por um primo, que seria o alvo do ataque, e acabou ferida.

O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (19), no Bairro Evelina Nour II, em Catalão (GO). Conforme a investigação, a irmã de Ana Clara, uma adolescente de 15 anos, também serviu de escudo para o primo e foi atingida por tiros na barriga. Ela segue hospitalizada e passa bem, de acordo com a família.

As duas meninas foram transferidas em um avião do Corpo de Bombeiros para a capital, ainda na sexta-feira, devido a gravidade do estado de saúde. O atentado foi cometido por quatro homens que chegaram à residência em duas motos, de acordo com a Polícia Militar.

Assim que avistaram o alvo no interior da casa, os criminosos começaram a atirar. O primo das duas irmãs, no entanto, conseguiu sair ileso e fugiu pelo telhado da casa. A investigação aponta, até o momento, que o crime teria sido motivado por disputa entre facções rivais.



Prisão

Dois dos quatro suspeitos foram presos no mesmo dia, no Bairro Primavera, e confessaram o objetivo da ação. As buscas feitas pela polícia seguem no sentido de prender os demais envolvidos e localizar o parente das duas vítimas, alvo dos disparos.

Uma das motos utilizadas pelos atiradores, também, foi encontrada e apreendida. Imagens de câmeras de segurança registraram a chegada deles ao local do crime e auxiliaram no processo de identificação. A polícia já detém os dados dos que seguem foragidos.

Irmãs foram socorridas pela vizinha

A primeira pessoa a socorrer as irmãs foi uma vizinha, que chamou o Corpo de Bombeiros. Elas jovens foram transferidas para um hospital da cidade e, em seguida, encaminhadas para Goiânia.

A mais nova, Ana Clara, ficou internada na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Urgências da Região Noroeste (Hugol) e a mais velha foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde segue internada.

A adolescente de 15 anos passou por uma cirurgia na madrugada de sábado (20/8). Ela sofreu uma perfuração no pulmão, mas passa bem. Conforme a família, ele deverá ser transferida, nesta segunda-feira, para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Catalão.

As informações são do Metrópoles.

