Criança de 5 anos trinca o nariz ao cair de brinquedo em escola

Acidente ocorreu depois que estudante caiu de um escorregador na área externa da escola.

Uma criança de 5 anos fraturou o nariz e teve um edema no rosto, na última quarta-feira (10/8), após cair de um escorregador na área externa do parquinho da Escola Classe 29, no Gama. De acordo com a direção da unidade, o acidente aconteceu quase no final das aulas, por volta das 18h.

Em nota, a gestão da instituição informou que a turma realizava atividades de psicomotricidade, quando a criança subiu no escorregador sem a permissão do professor e caiu. O brinquedo foi interditado e desmontado para não haver mais riscos.

Ainda de acordo com a nota enviada pela Secretaria de Educação do DF (SEE-DF), os responsáveis pela estudante foram acionados e a levaram para o hospital. A criança não precisará passar por intervenção cirúrgica.

A equipe gestora informou, ainda, que por orientação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a escola só deve acionar a equipe de atendimento caso alguma criança ou até mesmo funcionário tenha fratura exposta ou perda de consciência.

A direção da escola acompanha o estado de saúde da aluna.

