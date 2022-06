Criança de 5 anos morre sufocada após mãe deixá-la em carro por 3h

Da Redação

A criança estava sentada com o cinto de segurança, no banco de trás

Uma criança de 5 anos foi esquecido pela mãe dentro do carro por cerca de três horas no condado de Harris, em Houston, Texas (EUA). Segundo o jornal britânico The Mirror, o menino morreu por conta do calor e falta de ar dentro do veículo. O caso ocorreu na segunda-feira (20)

continua após publicidade .

Segundo a polícia, a mãe contou que estava preparando uma festa de aniversário para outra criança, de 8 anos, e não percebeu que o filho estava no carro.

Quando percebeu o desaparecimento do garoto, ela fez uma varredura pela casa, onde acreditava que ele estava. Em seguida foi ao carro e deparou-se com o filho morto.

continua após publicidade .

A criança estava sentada com o cinto de segurança, no banco de trás. Às autoridades, a mãe relatou que o menino sabia como desativar o cinto e sair do carro, portanto acreditou que ele havia feito isso.

O carro em questão era alugado. A polícia suspeita que o menino não soubesse o mecanismo para destravar o cinto neste novo automóvel. A mãe não foi presa, porém, a investigação segue em andamento.