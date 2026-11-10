Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
FATALIDADE

Criança de 5 anos morre após mãe passar inseticida na cabeça da menina para matar piolhos

A menina recebeu atendimento médico, mas morreu na unidade de saúde; irmãozinho de dois anos sobreviveu

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Criança de 5 anos morre após mãe passar inseticida na cabeça da menina para matar piolhos
Autor Foto: Magnific

Uma menina de 5 anos morreu no último domingo (08) após uma possível intoxicação por inseticida, que foi utilizado pela mãe para tratar os piolhos da criança, em Matutina, no interior de Minas Gerais. O irmão da vítima, um menino de 2 anos, precisou ser internado. A Polícia Civil investiga o caso.

📰 LEIA MAIS: Apucarana se despede de Luiz Hirose e empresário recebe homenagens

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por funcionários do Hospital Municipal, que relataram a entrada de uma mulher, de 30 anos, acompanhada dos dois filhos, em estado grave e com sinais de intoxicação.

A menina recebeu atendimento médico, mas morreu na unidade de saúde. Já o menino foi estabilizado e transferido para um hospital em Patos de Minas.

Conforme informações da equipe médica, o quadro clínico apresentado pelas crianças foi compatível com intoxicação exógena por agente químico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Estadão procurou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e aguarda retorno.

Em depoimento, a mãe contou que aplicou o inseticida de uso rural, identificado como Diazinon, na cabeça dos filhos, com o objetivo de tratar piolhos.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ela, após a aplicação, as crianças permaneceram na área externa da residência e, em seguida, começaram a apresentar sinais de mal-estar.

Ao perceber a situação, a mulher pegou os filhos no colo para levá-los ao hospital. Durante o trajeto, recebeu ajuda de pessoas que os conduziram até a unidade de saúde.

A mãe afirmou que já havia utilizado o mesmo produto para combater piolhos e desconhecia os riscos associados à aplicação. Ele também relatou que adquiriu a substância em um estabelecimento comercial de produtos para horta, localizado na região central de São Gotardo, município localizado a 24 km de Matutina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a PMMG, uma embalagem com a quantidade remanescente do produto foi apreendida e encaminhada à perícia.

O corpo da menina foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Patos de Minas, para exames. Já a mãe da vítima foi encaminhada à delegacia.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
intoxicação notícias trágicas piolhos saúde infantil segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV