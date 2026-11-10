Criança de 5 anos morre após mãe passar inseticida na cabeça da menina para matar piolhos

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A menina recebeu atendimento médico, mas morreu na unidade de saúde; irmãozinho de dois anos sobreviveu

Uma menina de 5 anos morreu no último domingo (08) após uma possível intoxicação por inseticida, que foi utilizado pela mãe para tratar os piolhos da criança, em Matutina, no interior de Minas Gerais. O irmão da vítima, um menino de 2 anos, precisou ser internado. A Polícia Civil investiga o caso.

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Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por funcionários do Hospital Municipal, que relataram a entrada de uma mulher, de 30 anos, acompanhada dos dois filhos, em estado grave e com sinais de intoxicação.

A menina recebeu atendimento médico, mas morreu na unidade de saúde. Já o menino foi estabilizado e transferido para um hospital em Patos de Minas.

Conforme informações da equipe médica, o quadro clínico apresentado pelas crianças foi compatível com intoxicação exógena por agente químico.

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O Estadão procurou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e aguarda retorno.

Em depoimento, a mãe contou que aplicou o inseticida de uso rural, identificado como Diazinon, na cabeça dos filhos, com o objetivo de tratar piolhos.

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Segundo ela, após a aplicação, as crianças permaneceram na área externa da residência e, em seguida, começaram a apresentar sinais de mal-estar.

Ao perceber a situação, a mulher pegou os filhos no colo para levá-los ao hospital. Durante o trajeto, recebeu ajuda de pessoas que os conduziram até a unidade de saúde.

A mãe afirmou que já havia utilizado o mesmo produto para combater piolhos e desconhecia os riscos associados à aplicação. Ele também relatou que adquiriu a substância em um estabelecimento comercial de produtos para horta, localizado na região central de São Gotardo, município localizado a 24 km de Matutina.

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De acordo com a PMMG, uma embalagem com a quantidade remanescente do produto foi apreendida e encaminhada à perícia.

O corpo da menina foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Patos de Minas, para exames. Já a mãe da vítima foi encaminhada à delegacia.