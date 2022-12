Criança de 4 anos sofre ferimentos graves ao ser atacada por pitbull

Da Redação

O ataque ocorreu na noite de sábado (24)

Um pitbull atacou um menino, de quatro anos, no momento em que ele brincava com dois irmãos na noite do último sábado (24), no município de Itabaiana, Agreste de Sergipe. A criança sofreu ferimentos graves, de acordo com o hospital em que ela está internada.

A mãe da vítima, Bárbara da Silva, informou que o vizinho, proprietário do animal, abriu o portão da garagem e soltou o cachorro. Com o ataque, o filho dela sofreu ferimentos no rosto, orelha e perna.

“A ceia já estava pronta, faltava pouco para meia noite. Eu tinha acabado de me sentar na porta de casa, foi quando já vi o cachorro em cima do meu filho. Foram quatro homens e três mulheres para tirar ele do cachorro. Fiquei desesperada”, disse.

A criança foi socorrida pelos familiares e levada para o Hospital Regional de Itabaiana e, por conta do estado de saúde, precisou ser transferida para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju, onde permanece internada em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.

Em nota, o Huse informou que o estado de saúde da criança é grave, mas estável. Disse também que passou por uma cirurgia plástica e que segue sedado e intubado.



Segundo a Polícia Civil, o dono do cachorro fugiu do local. Os pais da criança registraram um boletim de ocorrência e um inquérito policial já foi instaurado para que o caso seja investigado.

Com informações do G1.

