Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Criança de 4 anos morre após ser arremessada de viaduto pela própria mãe em São Paulo

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante por homicídio após jogar a própria filha, de 4 anos, de um viaduto na região central de São Paulo, na tarde deste domingo, 15. A criança caiu no asfalto da Avenida 23 de Maio, foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada no Viaduto Pedroso, na região da Bela Vista. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), guardas civis metropolitanos (GCMs) foram acionados durante patrulhamento na região e encontraram a mulher cercada por populares. Os agentes a contiveram no local. A defesa da mulher não foi localizada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em razão da ocorrência, as buscas no Google Trends cresceram nas últimas horas pelo termo "Viaduto Pedroso".

De acordo com as informações da ocorrência, a mulher apresentava comportamento alterado e também foi socorrida ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob escolta da Guarda Civil Metropolitana.

A criança foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao mesmo hospital, mas morreu em decorrência dos ferimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado como homicídio no 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MÃE/CRIANÇA/MORTE/ARREMESSO/VIADUTO/SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV