Criança de 4 anos morre ao cair do quarto andar de prédio nesta terça

Uma criança, de apenas 4 anos, morreu depois de cair do quarto andar de um prédio em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Militar (PM) informou que a tragédia ocorreu por volta das 4h no momento em que a vítima, identificada como Heitor Gabriel dos Santos Ferreira, estava no apartamento da tia, de 18.

A proprietária do imóvel, Marcelle dos Santos Vicente, foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Ela disse às autoridades que deixou a janela da sala aberta por conta do calor e, na sequência, foi dormir com o sobrinho.

Ainda segundo Marcelle, quem a acordou foram os vizinhos, logo após a queda do menino.

Uma equipe de socorro foi acionada e chegou a encaminhar Heitor para o Hospital Albert Schweitzer, porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe do menino, a auxiliar de serviços gerais Renata dos Santos Ferreira, chegou ao hospital pouco depois das 10h e contou que Heitor havia dormido na casa da tia.

Renata, que é mãe de outros quatro meninos, disse que estava em casa quando parentes lhe contaram da tragédia. Muito abalada, ela foi amparada por uma equipe de assistência social do hospital.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). Marcelle foi ouvida pelos agentes na distrital, retornou ao imóvel para acompanhar a perícia e, pouco depois das 11h20, retornou à delegacia com dois policiais. A Polícia Civil também busca imagens de câmeras de segurança.

Ainda conforme as autoridades, horas antes do acidente, havia um homem dentro da residência. Ele já foi identificado e deve ser intimado a prestar depoimento nos próximos dias.

O caso está sendo apurado pelas autoridades, já que existe a possibilidade de abandono de incapaz com resultado morte.

Com informações do G1.

