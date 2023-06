Criança de 4 anos é baleada pelo irmão com espingarda do pai

Uma criança de apenas 4 anos foi atingida por um disparo de espingarda de pressão efetuado pelo próprio irmão de 12 anos na noite do último sábado (17), em Goiânia, Goiás. O tiro acertou a região do braço, próximo ao cotovelo, e deixou a criança ferida. A Polícia Militar (PM) está investigando se o disparo foi acidental ou intencional.

De acordo com as informações da PM, a mãe inicialmente afirmou que a criança tinha sido vítima de uma "bala perdida". No entanto, os policiais desconfiaram da versão e fizeram mais algumas perguntas, levando a mãe a confessar que o ferimento foi causado pela arma do pai das crianças. Trata-se de uma carabina de calibre 6 mm., conhecida por ser de "pressão nitro e de alta performance".

O incidente ocorreu quando os pais das crianças estavam trabalhando e deixaram o adolescente de 12 anos e a criança de 4 anos sob os cuidados da irmã mais velha, de 15 anos, e do namorado dela, de 19 anos. Por volta das 22h30, o adolescente pegou a arma do pai e acidentalmente acertou o irmão mais novo, causando o ferimento em seu braço.

A criança foi imediatamente levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde passará por um procedimento cirúrgico para a remoção do projétil alojado.

A PM conduziu o pai das crianças, proprietário da arma, à Central de Flagrantes. No entanto, a autoridade policial determinou que, por se tratar de uma espingarda de pressão, não se aplica o crime de omissão de cautela. No entanto, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), pois a situação pode configurar um ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. A espingarda de pressão foi apreendida como parte das investigações em andamento.

Com informações do G1.

