Criança de 4 anos é atacada e morta por cachorro rottweiler

Um fato triste foi registrado no último sábado (31), em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Uma menina, de 4 anos, foi atacada e morta pelo cachorro da família, um rottweiler. De acordo com a mãe da vítima, identificada como Esther Vianna da Silveira, de 4 anos, o animal convivia diariamente com a criança há dois anos.

O ataque aconteceu quando Esther estava brincando no quintal da residência com outras crianças. Ela foi levada para uma unidade hospitalar ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, Esther sofreu lesões gravíssimas na cabeça e face, com laceração de couro cabeludo e sinais de fraturas de crânio e perfurações múltiplas de tórax, sinalizando ocorrência de pneumotórax.

O sepultamento da menina aconteceu neste domingo (1º).