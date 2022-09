Criança de 3 anos morre após ser esquecida em carro, no RN

Da Redação

O caso aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (14), na Zona Leste da capital potiguar

Um menino, de apenas três anos de idade, foi encontrado morto dentro de uma carro na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (14), na Zona Leste da capital, e foi confirmado pela Polícia Civil (PC) do Estado.

A suspeita inicial é de que a criança teria sido esquecida dentro do veículo da família pelo pai. As informações são do delegado Marcelo Aranha, que estava de plantão na Central de Flagrantes da PC, no momento da ocorrência.

"O que foi apurado até o momento, através de relato de familiares e testemunhas, é que o pai da criança tem o hábito de deixar a criança na escola e depois seguir para o trabalho. Porém, acabou acontecendo uma fatalidade e ele esqueceu a criança dentro do carro. A mãe, ao fim do dia, sempre pegava o carro do pai, porque eles trabalham próximos, e ia pegar o filho na escola. Mas quando ela chegou, constatou o fato. O filho já estava, provavelmente, em óbito", disse o delegado.

Conforme a polícia, após se deparar a situação desesperadora, a mãe levou a criança para um hospital particular no bairro do Alecrim, em Natal, mas a equipe médica constatou o óbito do menino. A Polícia Militar foi acionada e encaminharam os pais à delegacia.

Segundo o delegado de plantão, o caso será repassado para uma delegacia do bairro Alecrim, que deverá dar continuidade à investigação, com levantamento de depoimentos e junção de laudos. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) informou, também, que ainda não foram produzidos os laudos sobre causa da morte da criança.

Fonte: Informações do g1.

