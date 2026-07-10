Criança de 3 anos morre após ser espancada pelo pai por não dizer “bom dia”

Um menino de três anos, morreu no hospital após ter sido violentamente agredido pelo próprio pai no município de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O crime aconteceu no último domingo (5), data em que o homem foi preso em flagrante logo após levar o filho à unidade de saúde.

A mãe da criança também foi detida nesta quinta-feira (9), sob a suspeita de omissão e tortura. Na delegacia, o pai confessou o espancamento e alegou que cometeu o ato porque o menino não o teria cumprimentado com um "bom dia".

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A vítima chegou a ser internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com diversas lesões pelo corpo, mas acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos. O agressor, que se identificou como missionário de uma igreja evangélica, é cidadão norte-americano, enquanto a mãe é de nacionalidade japonesa.

O casal reside no Brasil há nove anos e havia se mudado para o Rio Grande do Sul há cerca de seis meses, onde vivia com o suporte financeiro e doações de uma comunidade religiosa local.

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Com a prisão do casal, os outros quatro filhos do casal, que têm idades entre um e nove anos, foram encaminhados ao Conselho Tutelar. As autoridades revelaram que a família já possuía um histórico de violência doméstica, com denúncias registradas anteriormente em São Paulo e Santa Catarina, estados onde os pais chegaram a perder a guarda provisória dos menores antes de reavê-la judicialmente.



A Polícia Civil agora investiga se a mulher também agredia os filhos ou se era vítima de violência por parte do companheiro, enquanto o homem responderá por homicídio duplamente qualificado e tortura.