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VIOLÊNCIA

Criança de 3 anos morre após ser espancada pelo pai por não dizer “bom dia”

Vítima chegou a ser internada na UTI, mas não resistiu aos ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 10:31:27 Editado em 10.07.2026, 10:30:17
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Criança de 3 anos morre após ser espancada pelo pai por não dizer “bom dia”
Autor Foto: Ilustração/Canva

Um menino de três anos, morreu no hospital após ter sido violentamente agredido pelo próprio pai no município de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O crime aconteceu no último domingo (5), data em que o homem foi preso em flagrante logo após levar o filho à unidade de saúde.

A mãe da criança também foi detida nesta quinta-feira (9), sob a suspeita de omissão e tortura. Na delegacia, o pai confessou o espancamento e alegou que cometeu o ato porque o menino não o teria cumprimentado com um "bom dia".

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A vítima chegou a ser internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com diversas lesões pelo corpo, mas acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos. O agressor, que se identificou como missionário de uma igreja evangélica, é cidadão norte-americano, enquanto a mãe é de nacionalidade japonesa.

O casal reside no Brasil há nove anos e havia se mudado para o Rio Grande do Sul há cerca de seis meses, onde vivia com o suporte financeiro e doações de uma comunidade religiosa local.

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Com a prisão do casal, os outros quatro filhos do casal, que têm idades entre um e nove anos, foram encaminhados ao Conselho Tutelar. As autoridades revelaram que a família já possuía um histórico de violência doméstica, com denúncias registradas anteriormente em São Paulo e Santa Catarina, estados onde os pais chegaram a perder a guarda provisória dos menores antes de reavê-la judicialmente.

A Polícia Civil agora investiga se a mulher também agredia os filhos ou se era vítima de violência por parte do companheiro, enquanto o homem responderá por homicídio duplamente qualificado e tortura.

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