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QUEDA

Criança de 3 anos fica em estado grave após cair do 4º andar de prédio

Informações da Secretaria da Segurança Pública indicam que a criança conseguiu alcançar a janela antes de despencar do edifício

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 10:18:49 Editado em 20.05.2026, 10:18:43
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Criança de 3 anos fica em estado grave após cair do 4º andar de prédio
Autor Imagens registradas no local mostram o momento do resgate - Foto: REPRODUÇÃO

Uma criança de três anos sofreu ferimentos graves após cair da janela de um apartamento no quarto andar de um edifício situado no bairro Jardim Florence, em Campinas, no interior de São Paulo.

O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (18) e mobilizou equipes de resgate, gerando forte comoção entre os moradores do condomínio, que acompanharam os primeiros socorros ainda no local da queda.

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De acordo com as informações preliminares divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima teria conseguido alcançar a janela do apartamento antes de despencar.

Após o atendimento emergencial prestado pelas equipes de socorro, a criança foi encaminhada ao Hospital da PUC-Campinas, onde permanece internada em estado grave sob cuidados médicos.

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As autoridades competentes já iniciaram as investigações para compreender a dinâmica do incidente. O caso foi formalmente registrado como queda acidental no 2º Distrito Policial de Campinas, e a Polícia Civil segue apurando as circunstâncias exatas que levaram a criança a ter acesso à janela e sofrer o acidente.


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Com informações de aRede

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