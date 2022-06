Criança de 3 anos é esquecida em van e vai parar em oficina mecânica

Da Redação

O dono da oficina informou que a criança estava cansada, com fome e sede e lhe forneceu um lanche

Uma menina, de 3 anos, dormiu no interior de uma van escolar durante o travejo para a creche onde estuda, em Barroquinha, Ceará, e, por conta disso, acabou sendo esquecida no veículo. A garota só foi encontrada horas depois em uma oficina mecânica para onde a van foi levada para uma manutenção.

continua após publicidade .

A família informou que o transporte escolar pega a criança na casa dela e a leva para a instituição de ensino. No momento em que o veículo chegou no estabelecimento, todas os alunos desembarcaram, mas a menina permaneceu, pois dormiu e o motorista não a notou.

Devido a problemas mecânicos, o motorista levou o veículo para uma oficina mecânica e retornou para casa sem perceber que a criança dormia em um dos bancos.



continua após publicidade .

Já dentro da oficina, a menina acordou chorando sem conseguir sair do transporte. O dono da oficina informou que a criança estava cansada, com fome e sede e lhe forneceu um lanche. Após conseguir contato com a família, ele levou a menina e a entregou à mãe que estava bastante aflita sem ter notícias da filha, que passa bem.

Com informações do g1.