Criança de 3 anos destrói casa da avó após incêndio acidental

Um incêndio acidental, registrado nessa segunda-feira (25), terminou com uma residência de madeira completamente destruída em Chapecó, oeste de Santa Catarina. As chamas foram provocadas por uma criança de 3 anos.

A avó da criança, identificada como Roseli Aparecida Alves de Quadros, informou que cinco pessoas moravam no imóvel. Apesar do susto, ninguém se feriu no incêndio.

O fogo teria começado no quarto em que a criança estava sozinha. A avó relatou que recolhia as roupas quando a criança possivelmente pegou um isqueiro e iniciou as chamas.

"Quando chamou nós, já não tinha mais tempo para acudir a casa. A casa já estava toda queimando. Já estava na parede, já estava por tudo no quarto. Só Deus pra salvar", disse.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência. Quando eles chegaram ao endereço, outras casas já começavam a incendiar no bairro. Por isso, foi necessária uma operação para impedir novos focos de incêndio.

Com informações do G1.

