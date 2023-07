Criança de 2 anos tem pernas presas com fita crepe em creche

Um caso revoltante foi registrado em uma creche do município de Dores de Campos, Minas Gerais. Uma criança de apenas dois anos teve as pernas amarradas com fita crepe por funcionárias da instituição de ensino.

O fato ocorreu na Creche Municipal Santa Edwirges e é investigado pela prefeitura.

A família do menino procurou a polícia para denunciar o caso. De acordo com as informações das autoridades, o garoto foi para a creche no perídio e voltou dormindo. A babá, que cuida da criança à tarde, percebeu que havia fitas nos membros inferiores do pequeno e rapidamente avisou a mãe dele.

A mulher procurou por atendimento médico, pois lesões foram constatadas pela compressão das pernas, que estavam vermelhas e inchadas. A criança, de acordo com a TV Integração, passou a se queixar de dores na região e apresenta hematomas.

Em nota, a prefeitura afirmou que respeitará o “direito pleno de defesa de todos os envolvidos, sendo certo que, se comprovada a ocorrência do fato, não seremos condescendentes com quem quer que seja”.

O pronunciamento, assinado pelo prefeito Márcio Antônio Pinheiro, disse “confiar plenamente nos valorosos profissionais” da secretaria de Educação do município, e que “casos isolados como o presente não podem afetá-los”.

Também ressaltou que “a preservação da incolumidade física e mental das crianças é o maior objetivo sempre, mas principalmente neste momento tão delicado, em que nossa sociedade necessita de respostas”.

Devido à gravidade do caso, as funcionárias envolvidas na punição foram afastadas. A Polícia Civil (PC) abriu um inquérito sobre o episódio.

Com informações do Metrópoles.

