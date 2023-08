Criança de 2 anos morreu afogada após cair em tanque de peixes

Nesta terça-feira (22), um menino de apenas 2 anos morreu após se afogar em um tanque de peixes em uma fazenda. A criança morava no local com os pais e enquanto atravessava uma ponte caiu na água.

continua após publicidade

Ele chegou a ficar três dias internado em um hospital particular, mas não resistiu após várias paradas cardíacas

- LEIA MAIS: Morre idoso de 77 anos que foi atacado por abelhas no Paraná

continua após publicidade

O caso aconteceu no sábado (19) em Caldas Novas, no sul goiano. À polícia, o pai do menino informou que a família só percebeu a tragédia depois de alguns minutos, quando a mãe da criança viu a bermuda do filho boiando na água.

Segundo o pai, ele mesmo tentou reanimar o filho após tirá-lo da água, mas não teve sucesso. A família acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez o atendimento da criança e o encaminhou para um hospital particular na cidade.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

De acordo com as equipes do Samu, a família foi encontrada no meio do caminho com a criança nos braços. O menino recebeu intubação dentro da viatura e, no mesmo dia, foi transferido para Goiânia.

Até o momento, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) não informou se o caso ser investigado.

Siga o TNOnline no Google News