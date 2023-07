Criança de 2 anos morre eletrocutada ao encostar em fio de ventilador

A tragédia ocorreu na noite do último domingo

Uma tragédia foi registrada na noite de último domingo (16) por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas foram acionados para atender uma ocorrência onde uma criança de apenas dois anos sofreu uma descarga elétrica ao encostar em um fio desencapado. O fato foi registrado em Conde, no litoral sul da Paraíba.

Conforme as informações do Samu, a menina estava na casa dos pais quando sofreu o acidente. Ela tocou em uma parte desencapada do fio de um ventilador.

Ainda segundo os socorristas, a vítima ficou aproximadamente dois minutos presa ao fio. Por conta disso, ela foi atingida por uma forte onda elétrica.

O Samu prestou os primeiros cuidados à menina e a levaram rapidamente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No entanto, infelizmente, ela morreu na instituição de saúde.

