TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
VIOLÊNCIA

Criança de 2 anos morre e irmão gêmeo é internado com sinais de agressão

Deivid da Silva Ribeiro chegou sem vida ao hospital de Areado, Minas Gerais; equipe tentou reanimá-lo por mais de uma hora

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 20:33:10 Editado em 16.05.2026, 20:33:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Criança de 2 anos morre e irmão gêmeo é internado com sinais de agressão
Autor Santa Casa de Misericórdia de Areado (MG) - Foto: Divulgação

Um menino de dois anos morreu na madrugada deste sábado (16), em Areado (MG), com suspeita de espancamento. A mãe da criança foi presa e o padrasto, um adolescente de 17 anos apontado como autor das agressões, está foragido e é procurado pela polícia. O caso tomou proporções ainda maiores horas depois, quando o irmão gêmeo da vítima também precisou ser internado com sinais de violência física.

LEIA MAIS: Acidente na PR-082 mata motorista próximo à entrada de São João do Ivaí

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima, Deivid da Silva Ribeiro, de dois anos e dois meses, foi levada pela mãe ao hospital da cidade por volta de 0h50, já sem sinais vitais. Inicialmente, a mulher alegou que o filho havia se engasgado durante a amamentação. No entanto, a equipe médica desconfiou da versão ao encontrar sangue na garganta do menino. Foram realizadas manobras de reanimação por mais de uma hora, mas a criança não resistiu. A Polícia Militar foi acionada e, segundo informações preliminares da necropsia, a hipótese de engasgo foi descartada.

Horas após a morte de Deivid, o irmão gêmeo dele deu entrada na mesma unidade de saúde, levado por uma tia, apresentando sinais de agressão. Diante da nova evidência, os policiais foram até a residência da família e conduziram a mãe à delegacia. Durante o registro da ocorrência, vídeos começaram a circular nas redes sociais mostrando o adolescente de 17 anos agredindo as duas crianças com um cabo de vassoura.

Confrontada com as imagens e com a internação do outro filho, a mulher teria confessado informalmente aos militares que o companheiro agredia os meninos com frequência, mas alegou que mantinha o silêncio por ser ameaçada por ele. O corpo de Deivid foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML) e sepultado na tarde de sábado no Cemitério de Areado. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso e aguarda a conclusão do laudo pericial para confirmar as circunstâncias exatas e a causa da morte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abuso infantil caso de espancamento direitos da criança investigação policial morte de criança violência contra crianças
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV