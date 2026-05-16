Criança de 2 anos morre e irmão gêmeo é internado com sinais de agressão
Deivid da Silva Ribeiro chegou sem vida ao hospital de Areado, Minas Gerais; equipe tentou reanimá-lo por mais de uma hora
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Um menino de dois anos morreu na madrugada deste sábado (16), em Areado (MG), com suspeita de espancamento. A mãe da criança foi presa e o padrasto, um adolescente de 17 anos apontado como autor das agressões, está foragido e é procurado pela polícia. O caso tomou proporções ainda maiores horas depois, quando o irmão gêmeo da vítima também precisou ser internado com sinais de violência física.
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A vítima, Deivid da Silva Ribeiro, de dois anos e dois meses, foi levada pela mãe ao hospital da cidade por volta de 0h50, já sem sinais vitais. Inicialmente, a mulher alegou que o filho havia se engasgado durante a amamentação. No entanto, a equipe médica desconfiou da versão ao encontrar sangue na garganta do menino. Foram realizadas manobras de reanimação por mais de uma hora, mas a criança não resistiu. A Polícia Militar foi acionada e, segundo informações preliminares da necropsia, a hipótese de engasgo foi descartada.
Horas após a morte de Deivid, o irmão gêmeo dele deu entrada na mesma unidade de saúde, levado por uma tia, apresentando sinais de agressão. Diante da nova evidência, os policiais foram até a residência da família e conduziram a mãe à delegacia. Durante o registro da ocorrência, vídeos começaram a circular nas redes sociais mostrando o adolescente de 17 anos agredindo as duas crianças com um cabo de vassoura.
Confrontada com as imagens e com a internação do outro filho, a mulher teria confessado informalmente aos militares que o companheiro agredia os meninos com frequência, mas alegou que mantinha o silêncio por ser ameaçada por ele. O corpo de Deivid foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML) e sepultado na tarde de sábado no Cemitério de Areado. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso e aguarda a conclusão do laudo pericial para confirmar as circunstâncias exatas e a causa da morte.