Criança de 2 anos morre carbonizada após incêndio atingir casa

Uma tragédia foi registrada na madrugada desta quinta-feira (21). Uma criança de apenas 2 anos morreu carbonizada após a residência em que ela morava pegar fogo, em Taguatinga Norte, Brasília. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para atender a ocorrência.

De acordo com as informações da corporação, uma solicitação para atender a ocorrência foi feita por volta das 5h20. As chamas consumiram um dos quartos da casa e não se alastraram para outros cômodos. Ao descreveram a situação do imóvel, os bombeiros alegaram que havia "considerável volume de fumaça e chamas altas".

Os militares procuraram por vítimas no interior da moradia e, no quarto em que houve o incêndio, localizaram o corpo da criança de 2 anos sobre uma cama.

A dona da casa e mãe da criança informou à Polícia Militar (PM) que havia saído para comprar uma vela e, quando retornou, o imóvel estava em chamas. Vizinhos relataram que ela morava no local com dois filhos. O segundo filho, que não teve idade divulgada, também não estava na hora do incêndio.

A mulher foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento. Segundo as autoridades, ela é dependente química.

O caso é investigado.

Com informações do Metrópoles.

