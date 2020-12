Criança de 2 anos morre após ser atingida por tiros - TNOnline

Continua após publicidade

No domingo (29), uma menina, de 2 anos, morreu após sofrer disparos de arma de fogo em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

Segundo as informações, a criança estava com a mãe as margens de uma linha de trem desativada, quando dois indivíduos passaram de moto atirando. Conforme a Polícia Civil (PC), o alvo dos tiros seria um homem que estava no local, entretanto os disparos atingiram a menina.

A vítima chegou a ser socorrida e foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém não resistiu aos ferimentos.

A policia trabalha no caso para tentar identificar os autores do crime.

Com informações; G1.