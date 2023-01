Criança de 2 anos morre após pancada na cabeça; pai é suspeito

Da Redação

Ian Henrique de Almeida foi levado para um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais

Uma criança, de apenas 2 anos de idade, morreu nesta quarta-feira (25) após ter sido atingida com uma forte pancada na cabeça. Ian Henrique de Almeida foi levado para um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais, pelo pai e a madrasta, com sinais de violência. O casal é suspeito do crime.

O corpo do menino passou por necropsia, que revelou uma fratura extensa na nunca. Conforme o delegado responsável pelo caso, Diego Lopes, o bebê foi atingido por um objeto contundente, como um pedaço de madeira ou uma barra de ferro.

De acordo com o delegado, o pai do menino possui denúncias, datadas do ano passado, por maus-tratos contra o filho.

Segundo depoimento, o pai do menino afirmou que no dia do acidente, 8 de janeiro, ele havia saído para trabalhar e quando voltou encontrou o filho deitado no sofá de "maneira estranha". A madrasta, porém, deu outra versão sobre o caso.

De acordo com a mulher, a criança havia derrubado uma panela com comida e ficou com as costas e a nuca machucados. No momento do acidente, ele apenas chorou e foi dormir. Durante a madrugada, o parceiro acordou dizendo que o menino estava na sala e o colocaram novamente no quarto. Pouco tempo depois, eles perceberam que Ian não estaria se mexendo.

A mãe de Ian afirma que em outras ocasiões o filho já havia voltado para casa machucado. Ela desconfia que a madrasta batia na criança, e o ex-marido era omisso.





