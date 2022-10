Criança de 11 anos sofre mal súbito e morre em sala de aula

Da Redação

A Polícia Civil investiga as causas da morte

Uma criança, de 11 anos, morreu de um mal súbito na manhã desta sexta-feira (14) em uma Escola Municipal da cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará. Keven Henrique Viana de Sousa assistia a aula quando passou mal. A Polícia Civil investiga as causas da morte.

O garoto foi socorrido por professores e também por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e faleceu. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que "está realizando acompanhamento psicológico na escola junto aos alunos e profissionais".

A Secretaria reafirmou ainda que Keven, que estava no 5º ano, "passou mal, recebeu os primeiros socorros pelos profissionais da escola e foi socorrida pelo Samu na unidade escolar, mas, infelizmente, não resistiu", disse a pasta. As atividades da escola foram suspensas nesta sexta-feira (14).





Nota de pesar

Por meio das redes sociais, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), lamentou a morte de Keven Henrique e disse que a Prefeitura Municipal está apoiando os familiares.

"Dedico minha solidariedade a toda família, aos amigos e à comunidade escolar. A Prefeitura de Fortaleza está oferecendo todo o apoio aos familiares, aos estudantes e trabalhadores da unidade de ensino. Que Deus conceda conforto neste momento de profunda dor", escreveu Sarto.





Fonte: Informações do g1.

