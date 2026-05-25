Criança de 11 anos morre após ser arremessada em piscina durante brincadeira

Uma menina de 11 anos, identificada como Jeniffer Gabrielly da Silva Santos, morreu neste domingo (24) após ser arremessada na piscina de uma chácara em Anadia, no interior de Alagoas. O caso aconteceu durante uma festa no balneário e é tratado inicialmente pela Polícia Civil como "suposto afogamento".

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De acordo com as apurações preliminares, a criança foi puxada pelo braço e jogada na água por um adolescente de 16 anos. O jovem já havia arremessado outras duas crianças na piscina em tom de brincadeira antes de fazer o mesmo com Jeniffer. Assim que atingiu a água, a menina ficou inconsciente. O próprio rapaz entrou na piscina para tentar resgatá-la, e equipes de emergência encaminharam a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas ela já chegou ao local sem vida.

A causa exata do óbito ainda não foi confirmada. A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para determinar se a criança foi vítima de um choque térmico ou se bateu a cabeça no momento da queda. Os investigadores já começaram a ouvir os familiares de Jeniffer, incluindo a irmã mais velha da garota.

Após o ocorrido, o adolescente apontado como o responsável pela ação deixou o balneário por medo de sofrer represálias. Até o momento, ele não se apresentou à delegacia, e a mãe dele não estava presente na chácara durante o evento. Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Anadia lamentou profundamente o episódio, expressando solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade escolar afetada pela perda da menina.