Criança de 11 anos morre após ser agredida por colega em escola

O caso, que ocorreu em Iranduba, está sendo investigado pelas autoridades

Uma criança de 11 anos morreu depois de ser agredida por um colega da escola onde estudava em Iranduba, Amazonas. A vítima morreu no último sábado (22) após as lesões que apresentava piorarem. O caso foi registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da vítima disse que, na última terça-feira (18), o filho saiu para participar de um torneio de handebol escolar sem seu conhecimento, e, ao retornar para casa, alegou que estava sentindo dores na perna e foi levado para um hospital da cidade.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi submetida a um raio-x na unidade de saúde, porém, o exame apontou que não havia fratura na perna da criança.

Com a persistência das dores e do inchaço no corpo do menino, na sexta-feira (21), o pai conversou com o filho e descobriu que ele havia sido vítima de agressões físicas, praticadas por um colega da escola, que também fazia parte do time, e a todo momento o ofendia moralmente com palavras de baixo calão.



Ainda conforme o registro policial, o menino dormiu um pouco e, ao acordar, seu tio o levou ao banheiro, onde a criança desmaiou e, em seguida, foi levado novamente para um hospital, onde chegou morto.

De acordo com dados do relatório do exame de autópsia divulgados pelo Instituto Médico Legal (IML), a criança apresentava edema cerebral, hemorragia craniana, traumatismo craniano causados por ação contundente.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Com informações do G1.

