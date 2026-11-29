Layza morreu após ser atingida por vários golpes de faca que a criança efetuou durante a confusão

Uma mulher identificada como Layza de Souza Simião, 22 anos, morreu após ser esfaqueada por uma criança de 11 anos durante uma briga na noite da última sexta-feira (27). O assassinato ocorreu na rua Domingos da Guia, no Jardim Santo André, região de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo (SP). Layza foi socorrida, mas morreu durante o atendimento médico.

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Um desentendimento entre duas meninas, de 11 e 12 anos, que iniciaram uma briga, acabou envolvendo outras duas mulheres, de 19 e 22 anos. Durante a discussão, Layza teria agredido a jovem de 19 anos. Em seguida, a criança de 11 anos pegou uma faca e atingiu Layza com vários golpes.

Ainda conforme as informações iniciais, um homem apontado como integrante da disciplina do Primeiro Comando da Capital (PCC) teria disparado várias vezes contra a criança de 11 anos e seus familiares. O grupo conseguiu fugir e procurou ajuda no 7º Distrito Policial (7º DP). Depois, foi encaminhado ao 49º DP.

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Durante o registro da ocorrência, o suspeito dos disparos compareceu à delegacia e ameaçou os familiares da criança dentro da unidade policial.

A Polícia Civil realiza diligências para localizar testemunhas e identificar todos os envolvidos. Não há informação sobre a prisão do suposto disciplina do PCC que efetuou os disparos e ameaçou as envolvidas na briga.

O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar.