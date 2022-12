Criança de 11 anos é encontrada morta em casa após ser abusada

Da Redação

A criança foi abusada e assassinada na noite desse domingo

Uma criança, de 11 anos, foi encontrada morta no interior da residência em que morava, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após ter sido abusada sexualmente. De acordo com as informações das autoridades, a menina foi localizada na noite desse domingo (11) e, no momento em que foi estuprada, estava sozinha em casa com os irmãos mais novos, sendo um bebê de 1 ano e um menino, de 3.

Agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam a mãe das crianças, uma mulher de 39 anos, por abandono de incapaz.

Em uma entrevista concedida ao Uol, a delegada Karen Viana de Queiroz disse que a mulher presa confessou que deixava os filhos sozinhos com frequência. Por conta disso, ela teve prisão preventiva decretada.

Segundo apontaram os peritos que foram até o local do crime, a menina foi assassinada por volta das 20h30. A mãe da criança só apareceu na residência às 23h. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu à residência, mas nada pôde ser feito, pois a vítima não apresentava sinais vitais.

A Polícia Civil também informou que as crianças menores dormiam no momento em que o abuso aconteceu. "A mãe das crianças confessou que levava homens para a sua casa, já que trabalha como garota de programa e que o acesso era fácil porque a porta dos fundos da residência era só encostada com uma máquina de lavar roupas", disse a delegada.

Não foram encontrados parentes da mulher e as crianças foram levadas para um abrigo.



A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) está à frente do caso.

Com informações do Uol.

