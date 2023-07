Criança de 10 anos passa em vestibular de administração da Unifor

Conhecido nas redes sociais como "JP das galáxias", o pequeno João Pedro, de apenas 10 anos, passou no vestibular de Administração da Universidade de Fortaleza (Unifor). O garoto é popular nas plataformas digitais por dar aulas de matemática.

continua após publicidade

Apesar de ter passado no vestibular, João afirmou que não tem interesse no curso, pois o sonho dele é outro. "O vestibular foi fácil, mas não vou cursar agora. Não tenho interesse em administração. Meu interesse é ir para o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Quero ser engenheiro aeroespacial", revelou.

O G1 conversou com o menino, que informou que durante as férias estuda pelo menos três horas por dia. Quando está na escola, esse número chega a oito. "Nunca é tarde demais para estudar. Não me sinto diferente. Sou uma criança normal, mas com super dotação e altas habilidades", apontou.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Idoso realiza sonho de cursar medicina aos 64 anos e viraliza; veja

A criança recebeu o laudo de altas habilidades/superdotação ainda com cinco anos. De acordo com o Ministério da Educação, ainda há certa confusão no Brasil sobre o termo. "O superdotado tem recursos intelectuais suficientes para desenvolver por conta própria o seu potencial superior (...) Se catacteriza por um excelente rendimento acadêmico", resume o MEC.

Em casa, pai e mãe se revesam para cumprir a agenda do menino, que, além da escola, participa de competições e palestras - mas também pratica esporte e gosta de brincar como qualquer outra criança. João Pedro participou, inclusive, do quadro Pequenos Gênios, do programa Caldeirão do Huck.

As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News