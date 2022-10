Criança de 10 anos morre vítima de disparo acidental de arma de fogo em MG

Redação (via Agência Estado)

Uma criança de 10 anos foi atingida por um tiro acidental e morreu enquanto manuseava uma arma de fogo na cidade de Juatuba, a 50 quilômetros de Belo Horizonte. A criança achou a arma em um armário do quarto onde brincava com outra criança em um sítio em que a família estava. O caso deixou em choque o pequeno município.

De acordo com o boletim de ocorrência, os adultos estavam do lado de fora da casa e ouviram um tiro, seguido de gritos de socorro. Quando entraram no quarto, o menino já estava baleado, com um ferimento na cabeça. Foi levado à unidade de saúde, mas não resistiu.

O documento informa que a arma pertence a um policial militar. O homem relatou à PM que, "quando chegou ao sítio, guardou seus pertences no quarto, onde os fatos ocorreram". "E que sua arma de fogo foi guardada, por ele, no guarda-roupa, na parte superior, local de difícil acesso, coldreada e travada".

A polícia não informou a relação de parentesco do policial, que ficou muito abalado e precisou de atendimento psicológico, com a família do menino.

Nesta segunda-feira, a escola de Juatuba onde a criança estudava suspendeu as aulas. Também nesta segunda, a Polícia Militar informou que acompanha o caso, que será investigado como crime comum pela Polícia Judiciária.